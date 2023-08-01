İETT'de akbil krizi! Kadın yolcu ortalığı birbirine kattı
Ataşehir'de yolcu ile şoför arasında akbil tartışması yaşandı. Genç kadının otobüste bağırıp hakaret ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz gün bir İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, otobüse yolcu olarak binen bir kadın indirimli kart olan öğrenci kartını akbil olarak kullandı.
Şoför ise indirimli kartı bildirince ikili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Kart sahibi kadın, öğrenci olduğunu ve kartın yasal olduğunu iddia ederek şoföre çıkıştı. İETT şoförüne hakaretler ederek bağıran kadına bazı yolcular tepki gösterdi. Hakaretlerin yaşandığı kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
“Ben 15 bin lira dolandırıldım”
Kartının bildirilmesi üzerine şoför ile tartışan ve hakaretler savuran kadına yolculardan birisi müdahale etti. 15 bin lira dolandırıldığını söyleyen yolcu, kadına susmasını söyleyip hakaret etti. Bunun üzerine diğer yolcular kadına hakaret eden vatandaşa müdahale etti.
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