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Gündem İETT otobüsünde yangın çıktı, can pazarı yaşandı
Gündem

İETT otobüsünde yangın çıktı, can pazarı yaşandı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 17:55:00 - 2024-09-13 17:56:50

Fatih'te içinde yolcu bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı olayda vatandaşlar kendilerini güçlükle araçtan atarken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 16.30 sıralarında Fatih'te olay Pazartekke İETT Durağında meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsünün motoru bir anda bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın motor kısmında dumanlar yükselirken, şoför aracı yol kenarına çekti. Yangında can pazarı yaşanırken, büyük panik yaşayan yolcular kendilerini can havliyle dışarı attı.

Çevredekiler aracı yangın söndürme tüpüyle söndürürken, o anlar kameraya yansıdı.

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Yorumlar

Ahmet

Bu haberleri yaptıkça adam daha popüler oluyor oylarına oy katıyor.Bırakin yansın bırakın kül olsun.Milletin umurunda bile değil.

Seçmen

Mercedes marka belediye otobüslerin bakım ve onarım işlerini Mercedes firmasından alıp merdiven altı yandaşa verirsen olacağı bu.
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