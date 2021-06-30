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Yaşam İETT otobüsünde korku dolu anlar! Kapıya sıkışan yılanı yolcular fark etti
Yaşam

İETT otobüsünde korku dolu anlar! Kapıya sıkışan yılanı yolcular fark etti

İstanbul Sarıyer Ayazağa'da İETT otobüsünün kapısındaki demirlere yılan sıkıştı. Şoförün yılanı otobüsten çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 17:05:00 - 2021-06-30 17:18:01

Sarıyer Ayazağa’da İETT şoförü, otobüsün kapısındaki demirliklere sıkışan yılanı sopayla alarak çayırlığa bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Yılan, otobüsün kapısına sıkıştı

Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde Ayazağa’da meydana geldi. Durakta duran İETT otobüsünün kapısındaki demirlere sıkışan yılanı fark eden yolcular durumu şoföre haber verdi.

Şoför otobüsün orta kapısına sıkışan yılana sopayla müdahale etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan yılan çayırlık alana atılırken, o anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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