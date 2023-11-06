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Yerel İETT otobüsü yaşlı kadınlara çarptı! Durumları ağır
Yerel

İETT otobüsü yaşlı kadınlara çarptı! Durumları ağır

Yeniakit Publisher
2023-11-06 06:51:00 -

E-5 karayolunda İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Yaşlı kadınlar ağır yaralanırken, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 20.50 sıralarında E-5 karayolu Ankara istikameti Kamiloba ışıklarında meydana geldi.

İddiaya göre, Silivri-Avcılar seferini yapan 303A numaralı İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 yaşlı kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadınlar ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralı kadınları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
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Kaza sonrası fenalık geçiren otobüs şoförü de hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Yorumlar

Aferin

İETT aynı chpkaka gibi zarardan başka bir şey bilmiyor.

Putsavar

İett'nin çok acil incelenmesi lazım. Bilhassa özel olanlarda bir şöför günde 16 saat çalıştırılıyor. 2 şöföre bir araba verip "bunu 7 gün boyunca sabah 6 akşam 12 çalıştırın" deniyor. Bir de arabayı garajdan alıp tekrar bırakması derken.. şöförlerin izin günlerinde birbirinin yerine çalışması vs.. tam bir rezalat
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