  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İETT otobüsü dükkana böyle girdi!
Yerel

İETT otobüsü dükkana böyle girdi!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde İETT otobüsünün yol kenarında bulunan gelinlik mağazasına girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 18.20 sıralarında Eminönü seferini yapan 36 KE kodlu İETT otobüsü, şoför direksiyonun kontrolünü kaybedince yol kenarında park halindeki 34 BLA 163 plakalı araca çarpmıştı. Ardından kaldırımdaki koruma mantarlarını aşan otobüs, 4 katlı binanın girişinde bulunan gelinlik dükkanına çarparak durabilmişti. Otobüsün kaldırıma çıkıp dükkana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç kazada karı koca yanarak can verdiler
Korkunç kazada karı koca yanarak can verdiler

Yerel

Korkunç kazada karı koca yanarak can verdiler

Sakarya'da feci kaza: Araç içinde yanarak can verdi!
Sakarya'da feci kaza: Araç içinde yanarak can verdi!

Gündem

Sakarya'da feci kaza: Araç içinde yanarak can verdi!

Kazayı haber vermek isterken kendi kazaya karıştı!
Kazayı haber vermek isterken kendi kazaya karıştı!

Yaşam

Kazayı haber vermek isterken kendi kazaya karıştı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23