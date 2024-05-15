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Gündem İETT otobüs sahipleri Ekrem'e isyan etti! Saraçhane'de protesto... 'Paramızı alamıyoruz'
Gündem

İETT otobüs sahipleri Ekrem'e isyan etti! Saraçhane'de protesto... 'Paramızı alamıyoruz'

Yeniakit Publisher
2024-05-15 20:23:00 - 2024-05-15 20:30:40

İETT Genel Müdürlüğü'nde çalışan özel halk otobüsü sahipleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.

İstanbul'da 3 bin 41 İETT Özel Halk Otobüsü sahibini temsilen bir araya gelen otobüs sahipleri, Saraçhane’de bulunan İBB binası önünde Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti.

Ellerine pankart alan araç sahipleri, İBB tarafından ödenmesi gereken ücretlerini alamadıklarını, araçlara konulan kameralarla sürekli ceza kesildiğini ve baskı altına alındıklarını öne sürdü.

'İçeride 4 aylık ödeme var'

Protestoda halk otobüsü esnafı adına konuşan Erhan Güneş, şunları söyledi:

"Özel halk otobüsü esnafı olarak ne istiyoruz: Bizim iki önemli problemimiz var. Bir ödemeler. Ödemelerle ilgili İBB bürokratlarıyla 5 yıldır görüşme içerisindeyiz. Fakat her seferinde bu ay düzelecek, seçimden sonra düzelecek bu şekilde süregelen bir durum oldu. Bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bizim İBB bürokratlarından ve Ekrem Başkan’dan şunu istiyoruz: Derhal 5 şirket ve 3 kooperatife ödemelerin zamanında yapılacağı ve içeride biriken 4 buçuk milyar lira alacağın programlı bir şekilde hangi tarihlerde ödemenin yapılacağı esnafa bildirilmesini talep ediyoruz. Biz bürokratların sözüne güvenmiyoruz.

Biz İETT Genel Müdürlüğü ile ilgili çok büyük bir problem yaşıyoruz. İETT Genel Müdürlüğü sahada çalışan arkadaşlarımıza çok kötü bir mobbing uyguluyor. Araçlarımızda şoförlerimiz çalışamayacak duruma gelmiş. Aracın ön tarafına şoförün gözünün ortasına kamera koymuş. Kulağını kaşısa rapor, su içse rapor, elma yese rapor bu mobbingin kaldırılmasını talep ediyoruz. İçeride 4 aylık bir ödememiz var. Bu 3 bin 41 aracın ödemesi 5 yıldır her ay içeri gire gire 4 buçuk milyar lirayı bulmuştur."
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