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İETT duyurdu! Sefer saatleri değişiyor

İETT, yarından itibaren yaz dönemi sefer saatlerinin geçerli olacağını duyurdu.

23 Haziran 2019 Pazar 18:55
İETT duyurdu! Sefer saatleri değişiyor

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 24 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olacak şekilde yaz dönemi sefer saatlerinin geçerli olacağını duyurdu.

Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada tatil hareketlerinin ve mesire yerlerine artan talebin göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Yapılan açıklama ise şöyle:

"İETT’nin yolculuk durumu ve hareketini göz önünde bulundurarak yılda iki kez yaz ve kış tarifesi olarak programladığı hat-hareket saatlerinde bu yıl yaz uygulaması 24 Haziran 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Düzenlemede, okulların kapanmasıyla birlikte yoğunlaşan tatil hareketleri ve özellikle mesire yerlerine artan talep göz önünde bulunduruldu. Kıştan farklı olarak yaz için yeniden programlanan hat-hareket saatlerine yolcular www.iett.istanbul adresinden ulaşabildiği gibi akıllı telefonlarda yer alan ‘MOBİETT’ uygulamasına tıklayarak da bilgi sahibi olabiliyor."

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 18:55
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