İETT borç içinde yüzüyor! İBB Meclisinde 33 milyarlık iflasın resmi çizildi!

İBB Meclisi nisan ayı oturumunda tartışılan İETT'nin 2025 yılı faaliyet raporu, CHP yönetiminin beceriksizliğini ve kurumun içine düştüğü mali çöküşü bir kez daha tescilledi. AK Parti, MHP ve BBP gruplarının tüm uyarılarına ve sert muhalefetine rağmen rapor, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilirken, ortaya çıkan korkunç rakamlar İstanbullunun geleceğinin nasıl karanlığa sürüklendiğini kanıtladı.

Borç dağları aştı gelirleri yuttu

AK Partili Meclis Üyesi Eyüp Uyanık, İETT’nin borç tablosundaki akılalmaz artışı rakamlarla ifşa ederek kurumun mali olarak bittiğini ilan etti. 2019 yılında sadece 725 milyon lira olan borcun, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 33 milyar liraya ulaştığını belirten Uyanık, 31 milyar lira yıllık geliri olan bir kurumun 33 milyar lira borçlu olmasını mali bir intihar olarak tanımladı. Bu tablo, CHP'li İBB yönetiminin İETT’yi nasıl bir iflasın eşiğine getirdiğinin açık bir vesikası oldu.

Vatandaş durakta bekliyor otobüs gelmiyor

BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, Sayıştay raporlarındaki onlarca usulsüzlüğe ve zafiyete atıfta bulunarak, İstanbul ulaşımında artık kontrolün kaybedildiğini ifade etti. Vatandaşın konforunun yerle bir olduğunu, seferlerin sürekli iptal edildiğini ve filonun her geçen gün daha da yaşlandığını belirten Çağlayan, yönetimin beceriksizliği yüzünden halkın duraklarda perişan olduğunu söyledi. İETT'nin kendi raporunda dahi yeterli araç alınamadığının itiraf edilmesi, yönetimin hizmet değil bahane ürettiğini bir kez daha gösterdi.

Yatırım vaatleri koca bir yalandan ibaret

MHP’li Şule Hayal ise İBB yönetiminin seçim meydanlarında verdiği yatırım vaatlerinin nasıl kağıt üzerinde kaldığını tek tek yüzlerine vurdu. 2025 yılı için hedeflenen 555 yeni araç alımı ve 50 elektrikli otobüs dönüşümünün koca bir sıfırla sonuçlandığını aktaran Hayal, durak alımlarında dahi tek bir adım atılmadığını ifşa etti. 2019’dan bu yana bilet fiyatlarına yapılan fahiş zamlara rağmen, gelirlerin giderleri karşılayamadığı bu çarpık düzenin bedelini ise her gün trafikte saatlerini kaybeden İstanbullu ödüyor.

Esnaf mağdur vatandaş perişan

Özel halk otobüsü esnafının yıllardır alamadığı hak edişleri üzerinden yönetime yüklenen muhalefet üyeleri, esnafın yok sayılmasının hizmet kalitesini doğrudan vurduğunu hatırlattı. Esnafın alacaklarının ödenmemesi nedeniyle araçların bakımlarının yapılamadığını ve yollarda kalan otobüslerin artık İstanbul'un sıradan bir manzarası haline geldiğini belirten meclis üyeleri, CHP'li yönetimi halkın ve esnafın sesine kulak vermeye çağırdı.

Kaynaklar reklama var hizmete yok

Mali yapının sürdürülemez hale geldiği ve şeffaflığın tamamen ortadan kalktığı İETT’de, geleceği planlayan bir anlayışın kırıntısına dahi rastlanmadı. Muhalefet, devasa borç artışına rağmen kente tek bir çivi çakılmamasını sistematik bir yönetim sorunu olarak değerlendirdi. İstanbulluların vergilerinin hizmete değil, reklam ve algı operasyonlarına harcandığı bu dönem, ulaşım sisteminin çöküşüyle hafızalara kazınırken, 83 ret oyuna karşı kabul edilen rapor şimdiden toplum nezdinde yok hükmünde sayıldı.