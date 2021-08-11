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Ekonomi İESÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İESÜ öğretim üyesi alacak

İstanbul Esenyurt Üniversitesi akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 31 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 13:56:00 -
İESÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru yapılacak e-posta:

Sağlık Bilimleri Fakültesi için                       : [email protected]

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için        : [email protected]

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi için         : [email protected]

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için      : [email protected]

Başvuru posta adresi                                      : İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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