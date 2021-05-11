İDSB, Kudüs için 1 milyon 'Fetih Suresi' okuma kampanyası başlattı

İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB) Gençlik Kurulu, İsrail'in saldırısı altında bulunan Kudüs ve Gazze'deki Filistinliler için 1 milyon Fetih Suresi okunması kampanyası başlattı.

Genç İDSB'den "Kudüs İçin Fetih" başlıklı çalışma ile ilgili yapılan açıklamada, "Kudüs, Gazze ve Mescid-i Aksa'da Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırılar devam ediyor. Kudüs'te yaralanan ve şu an işgalci İsrail askerlerine direnen kardeşlerimiz için Fetih suresi okuyoruz" denildi.

1 milyon Fetih Suresi kampanyası

Açıklamada çalışmanın 1 milyon Fetih Suresi tamamlanana kadar devam edeceği ve okunan surelerin hatim duasının Kudüs'ten canlı yapılacağı belirtildi.

Kampanyaya ve duaya davet çağrısına katılmak isteyenler, "kudusicinfetih.com" adlı siteden erişim sağlayarak, okumak istedikleri Fetih Suresi adedini siteye yazabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç İDSB Başkanı Serdar Bayram, kampanya kapsamında okunacak 1 milyon Fetih Suresi'nin, Filistin'deki Müslümanların özgürlüğüne vesile olmasını amaçladıklarını belirtti.

Bayram, Filistin davası için ortak bir dua halkasında bulunmayı hedeflediklerini ifade etti.