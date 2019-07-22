İdrar yollarındaki iltihabı söken mısır püskülü çayı yağ yakıyor!

Mısır koçanının içerisinde bulunan püsküllerle yapılan çay, oldukça faydalıdır. İdrar yollarındaki iltihabı gidermeye yardımcı olur. Aynı zamanda vücuttaki ödemi atarak, yağ yakımını destekler. Püskülün içeriği sayesinde romatizmal hastalıklara yakalanma riski de azalır.

Birçok doktor, tedavilerinin yanı sıra mısır püskülü çayını sade olarak tüketmenin, romatizmal hastalıkların tedavisinde destek olacağını bildiriyor. Bu çay aynı zamanda stres ve anksiyete sorunlarının da önüne geçeceği için, herhangi bir tedavinin yanında ek olarak tüketip rahatlama da sağlayabilirsiniz.

Tansiyonunu düşürmek isteyen kişilerin mısır püskülü çayı içmesi uzmanlarca tavsite edilir. Kan akışını ve kalp atışını düzenlediği için adet dönemlerinde de oldukça etkilidir.

Kilo verdiren ve ödem attıran çay tarifi

Bu etkileri görmek istiyorsanız; mısır püskülü ve kiraz sapını kesip, bir süre kaynattıktan sonra elde edeceğiniz karışımı, günaşırı olarak tüketmelisiniz.

Malzemeler

1,5 yemek kaşığı kadar mısır püskülü

1 tatlı kaşığı kadar kiraz sapı

1 bardak su

Bir bardaktan bir miktar fazla suyu ocağa alıp bir süre kaynatın. Ardından içerisine iyice yıkayarak kestiğiniz kiraz sapı ve mısır püsküllerini keserek ilave edin.

Bir süre de o şekilde kaynattıktan sonra altını kapatarak ocaktan alın. 5 dakikada bu şekilde dinlendirerek bekletin.

Yemeklerden 45 dakika önce, günde 1 kere için. Dilerseniz tarçın ekleyebilirsiniz.

Öncesinde şeker ve yapay tatlandırıcılar içeren besinler tüketmediğinizden emin olun.