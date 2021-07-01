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Gündem İDO'nun Adalar seferleri başladı
Gündem

İDO'nun Adalar seferleri başladı

İstanbul Deniz Otobüsleri, bugün itibarıyla Kınalıada, Heybeliada, Burgazada ve Büyükada'ya seferlerini başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 11:00:00 -
İDO'nun Adalar seferleri başladı

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Heybeliada, Kınalıada, Büyükada ve Burgazada seferleri, Kabataş ve Yenikapı iskelelerinden yapılacak.

HES kodu zorunluluğu

Tüm yolcular için HES kodu zorunluluğu devam edecek ve HES kodu olmadan bilet alınamayacak.

Bu arada, önlemler çerçevesinde İDO'nun tüm terminallerinde HES kodunun yolcuya ait olup olmadığı kimliklerle eşleştirilerek kontrol ediliyor.

'İstanbulkart' ile ödeme

Öte yandan yolcular, "İstanbulkart" ile ödeme yaparak sefere katılabiliyor.

Sefer saatleri ve tarifelerle ilgili "www.ido.com.tr" ve terminallerden detaylı bilgi alınabiliyor.

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