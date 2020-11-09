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Aktüel İDOB, Atatürk'ü anma konserinde sahne alacak
Aktüel

İDOB, Atatürk'ü anma konserinde sahne alacak

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:06:31 -
İDOB, Atatürk'ü anma konserinde sahne alacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82. yılı dolayısıyla, "Anma Konseri" verecek.

Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi’nde yarın akşam gerçekleşecek etkinlikte, Türk bestecilerin eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Konserde, Ahmet Adnan Saygun'un "Kapasam da Gözümü", "Bozlak" eserleriyle Yunus Emre Oratoryosu'ndan "Yalancı Dünyaya Konup Göçenler", "Bad-ı Sabaya Sorsunlar" eserleri, Cemal Reşit Rey'in "Ayın Ondördü" ve "Çeşme", İlhan Baran'ın "Köroğlu", Yalçın Tura'nın "Hasretim Sana", Necil Kazım Akses'in "Mumların Karanlığı" adlı çalışmaları yorumlanacak.

Besteci ve piyanist Aydın Karlıbel, konserde kendi besteleri "Atabarı" ve "Atatürk Marşı" ile Halit Ozan'ın "Ayşem", Carl Czerny'nin "Grand Rondeau National Turque, Op.192" ve Johannes Heyer'in "Dolmabahçe Marşı" eserlerini yorumlayacak.

Serkan Bodur, Zafer Erdaş, Alper Göçeri, Özge Kalelioğlu ve Özlem Soydan'ın solist olarak sahne alacağı etkinlikte, Defne Arıkan ve Burçak Savaşkurt'un hazırladığı metinler, Ayşe Kıran ve Çağrı Köktekin tarafından sunulacak.

Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

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