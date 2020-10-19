İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul'un deniz ulaşımına ve trafik sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 1987 yılında kurulmuştur. 2005 Mart ayında, TDİ'ye bağlı Şehirhatları İstanbul Deniz Otobüsleri'ne devredilmiştir.

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. HES kodu uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir. İDO ile seyahat edebilmeniz için bizimle paylaştığınız kodlar, “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden ya da Sağlık Bakanlığı’nın bize sağladığı servis üzerinden sorgulanabilecektir.

Sağlık Bakanlığı’nın HES kodu ile ilgili bilgilendirme metinlerine ulaşmak için tıklayınız

Şehirlerarası seyahat edecek tüm yolcularımızın, sefer öncesinde görevli personelimize HES kodlarını göstermeleri gerekmektedir.

Sefer öncesinde HES Kodu “Riskli” olarak tespit edilen yolcularımızın biletleri iptal edilerek, bilet ücretleri iade edilecektir. Gidiş-Dönüş bileti almış yolcumuzun gidiş seferi öncesinde HES kodunun “Riskli” olarak tespit edilmesi durumunda gidiş ve dönüş biletleri iptal edilerek, bilet ücretleri iade edilecektir.

İDO'da HES kodu neden gerekli?

İDO tarafından HES kodu zorunluluğu ile yapılan açıklama şöyledir:

"Tüm yolcularımızın HES kodunu sefer öncesinde sorgulayıp, Covid-19 riski taşıyan misafirlerimizin bizimle seyahat etmesine izin vermeyerek, tüm yolcularımızın sağlığını korumuş olacağız.

Bizimle seyahatleri sırasında Covid-19 riski taşımayan ancak risk durumları sonradan oluşan kişilerle 14 gün içinde birlikte seyahat etmişseniz, Sağlık Bakanlığı tarafından sizinle iletişime geçilerek, sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır."

İDO için HES kodu nasıl alınır?

HES kodu üç yöntem ile alınır:

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

Hayat Eve Sığar IOS uygulaması için tıklayınız

Hayat Eve Sığar Android uygulaması için tıklayınız

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

E-devlet üzerinden HES kodu almak için tıklayın

PNR’daki her yolcu için ayrı ayrı HES kodu alınmalıdır. Her yolcu kendi kimlik numarası ile HES kodu almış olmadır. Farklı bir kişiye ait HES koduyla seyahat etmeniz mümkün değildir.