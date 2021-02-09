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Aktüel İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal oldu
Aktüel

İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal oldu

Hava şartlarının elverişsiz olmasından dolayı İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Şehir Hatları’nın bazı seferleri iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 09:28:00 -
İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal oldu

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Yalova-Pendik, 13.00 Pendik-Yalova seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği kaydedildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) da bazı seferleri iptal edildi BUDO'nun da internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 15.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa ve 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Şehir Hatları seferlerinin bazıları da olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise, saat 06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş, 06.45 Kabataş-Adalar, 06.55 Bostancı-Karaköy, 07.00 Büyükada-Heybeliada-Bostancı, 07.05 Bostancı-Adalar, 07.10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07.20 Beşiktaş-Adalar, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.45 Bostancı-Büyükada-Heybeliada, 07.55 Bostancı-Karaköy seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.

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