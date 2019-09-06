0553 313 94 23

İdlib'deki siviller, rejim ve Rusya'yı protestoyu sürdürüyor

İdlib'deki Esed rejimi ve Rusya'nın bombardımanları nedeniyle yerinden edilen sivillerin bir araya gelerek başlattıkları protestolar sürüyor- Selma Abdurrahman:- "Bu saldırılar devam ederse binlerce çocuk kadın evsiz kalacak ve güvenli bir yer arayacak"- Um el Ahrar:- "Biz İdlib’in kadınları, dünyaya, bombardıman, yıkım, göç, saldırılar ve ölüm dursun diye ve özgürlük istediğimiz için burada bir araya geldik"

06 Eylül 2019 Cuma 17:38
İdlib'deki siviller, rejim ve Rusya'yı protestoyu sürdürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki on binlerce sivil, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın son aylarda İdlib'de yol açtığı yıkımı ve insani felaketi protesto etmeye devam ediyor.

Rejimin tek taraflı ilan ettiği ateşkesten sonra bölgedeki saldırılar büyük ölçüde dururken, bölge halkı, rejimin son saldırılarda ilerlemesini işgal olarak niteleyerek protestolarını sürdürüyor.

İdlib'de on binlerce sivil, kentin güneyinde rejim ve Rusya'nın geçen aylardaki yoğun saldırılarını protesto etmek için cuma namazından sonra yeniden sokağa döküldü.

İdlib'in Cisir eş Şuğur, Eriha, Serakib, Maaretinuman, Keferteharim ve Sarmada ilçeleri, İdlib kent merkezi ile Atme köyü ile Halep kırsalındaki bazı yerleşimlerde toplanan göstericiler, rejim ve Rusya karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, üzerinde "Devrim fikirdir, fikirler ölümsüzdür", "Barış ancak Esed'i alaşağı etmekle sağlanır", "İdlib’i bombalamayı bırakın" ve "İdlib’i kurtarın" yazılı Türkçe, Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı.

Maaretinuman ilçesindeki protestoya katılanlardan Selma Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binlerce sivilin bombardımana maruz kalmasını ve onlarca yerleşimin Esed rejimi tarafından işgal edilmesini protesto etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Abdurrahman, saldırıların son bulması gerektiğini belirterek, "Bu saldırılar devam ederse binlerce çocuk, kadın evsiz kalacak ve güvenli bir yer arayacak." diye konuştu.

Eyleme katılan Um el Ahrar ise "Biz İdlib’in kadınları, dünyaya, bombardıman, yıkım, göç, saldırılar ve ölüm dursun diye ve özgürlük istediğimizin mesajını vermek için burada bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Um el Ahrar, bu gösterilerin, her cuma günü Esed rejimini alaşağı edene kadar devam edeceğini belirtti.

- İdlib'deki durum

Esed rejimi ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor.

Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaklaşık 4 milyon sivil barınıyor. Türkiye, halihazırda 3 milyon 600'den fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:38
  1. Avrupa
  2. Esed
  3. gösteriler
  4. İdlib
  5. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararı
    1. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme..
    2. Çarşamba’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    3. TAJEV kadın sağlığı için Ordu’da
    4. Gündemi sarsacak gelişme! İdlib'e..
    5. Gömülü diş ameliyatı sonrası dikkat..
    6. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    7. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    8. ABD'den Türkiye'ye '100 milyar..
    9. Diyanet eğitim görevlisi alımı DİB..
    10. Fatih'te elektrik akımına kapılan kişi..
    11. Fatih’te elektrik akımına kapılan işçi..
    12. Kangal’da kapanan okullar velileri..
    13. İdlib'deki siviller, rejim ve Rusya'yı..
    14. ABD'nin kapatıldı dediği terör..
    15. Bakan Ersoy ‘RTÜK Medya Buluşmaları’na..
    16. Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı
    17. Vali Recep Soytürk’ün 2019-2020 Eğitim..
    18. Aranan hırsızlık zanlısı kovalamaca..
    19. İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3..
    20. Şentop ve Pakdemirli yerli ve milli..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim