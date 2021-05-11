İdlib'de Türk askerine hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Suriye'nin İdlib şehrinde Türk askerine yapılan saldırı sonucu bir askerimizin şehit olduğu 4 askerimizin de yaralandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı:

"Bahar Kalkanı Harekât Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."