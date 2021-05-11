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Gündem İdlib'de Türk askerine hain saldırı! Şehit ve yaralılar var
Gündem

İdlib'de Türk askerine hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından verilen bilgiye göre, İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 03:48:00 - 2021-05-11 03:56:46
İdlib'de Türk askerine hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Suriye'nin İdlib şehrinde Türk askerine yapılan saldırı sonucu bir askerimizin şehit olduğu 4 askerimizin de yaralandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı:

"Bahar Kalkanı Harekât Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

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Yorumlar

Allah rahmet eylesin, sehitlikleri makbul olsun yigitlerimizin

gazilerimize sifalar dileriz.... BUGUNLERDE KUDÜSÜ GASP MESCID-I AKSA YI ISGAL OLAYLARI SIRASINDA MUSLUMANLARIN DIKKATINI DAGITMAK ICIN BUTUN SALDIRILAR MOSSAD/CİA/MI6 ORGANIZASYONUYLA YAPILDIGINA INANIYORUM...IRAKTAKI AKTIVISTIN SUIKASTE UGRAMASI VE IRANIN SUCLANMASI OLAYI DAHIL....CEVABINI SAHADA DA DEVLETLER DÜZEYINDE DE, ASKERI/STRATEJIK DUZEYDEVDE ALMALI "KIYAMETE KADAR TEROR" PESINDEKI EVANJELIK-SIYONIST ZALIM DÜSMANLARIMIZ...
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Eyt

Şehidimize allah rahmet eylesin mekanlarını cennet olsun gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ülkem suriyede şehit verirken...
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