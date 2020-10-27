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Dünya İdlib'de Rus kahpeliği
Dünya

İdlib'de Rus kahpeliği

Türkiye’nin net tavrı sonrası Libya’da, Karabağ’da ve Suriye’de istediğini bulamayan Rusya, İdlib’de SMO kampını havadan vurdu. Saldırıda en az 75 SMO askeri şehit düştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:54:00 -
İdlib'de Rus kahpeliği

Rus savaş uçaklarının gerçekleştirdiği kahpe saldırıda en az 75 SMO askerinin öldüğü , 60 kişininde yaralı olduğu bildirildi. Kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya’ya ait olduğunu bildirdi.

Bab’da terör saldırısı

Öte yandan; terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.

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