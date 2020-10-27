İdlib'de Rus kahpeliği
Türkiye’nin net tavrı sonrası Libya’da, Karabağ’da ve Suriye’de istediğini bulamayan Rusya, İdlib’de SMO kampını havadan vurdu. Saldırıda en az 75 SMO askeri şehit düştü.
Rus savaş uçaklarının gerçekleştirdiği kahpe saldırıda en az 75 SMO askerinin öldüğü , 60 kişininde yaralı olduğu bildirildi. Kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya’ya ait olduğunu bildirdi.
Bab’da terör saldırısı
Öte yandan; terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.