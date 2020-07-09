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Gündem

İdlib'de koronavirüs gelişmesi! İlk kez paylaştılar

Suriye'nin İdlib kentinde ilk koronavirüs vakası bildirildi. Vaka sahibinin bölgede görevli bir doktor olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 21:56:00 -
İdlib'de koronavirüs gelişmesi! İlk kez paylaştılar

Suriye’nin İdlib kentinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Bab Al-Hawa Hastanesi tarafından yapılan açıklamada görevli doktorda koronavirüs tespit edilmesi nedeni ile hastaneye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edilirken, hastanenin karantina altına alındığı duyuruldu.

Suriye’nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentinde koronavirüs salgının başladığı 9 Ocak’tan bu yana ilk vaka bugün kayda geçti. Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanı Maram Şeyh, yaptığı açıklamada İdlib’de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı, vakanın Bab Al-Hawa Hatanesi’nde görevli bir doktor olduğunu açıklarken, hastanın hızlı bir şekilde karantina altına alındığını aktardı.

Bab Al-Hawa Hastanesi tarafından yapılan açıklamada görevli doktorda koronavirüs tespit edilmesi nedeni ile hastaneye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edilirken, hastanenin karantina altına alındığı duyuruldu.

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