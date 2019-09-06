0553 313 94 23

İdlib’de Esad rejimi protesto edildi

Suriyeliler, İdlib kentinde Esad rejimini ve Rusya’yı protesto etti.

06 Eylül 2019 Cuma 17:48
İdlib’de Esad rejimi protesto edildi

Suriyeliler, İdlib kentinde Esad rejimini ve Rusya’yı protesto etti.


Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde yüzlerce Suriyeli, Esad rejimini ve Rusya’nın saldırılarını protesto etti.


Suriye’nin İdlib kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Esad karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Protestoya katılan göstericiler pankartlar taşıyarak, “Rus vahşet saldırılarını durdurun” sloganları attı. Suriyeliler devrim bayraklarını dalgalandırdı ve sivilleri hava saldırılarından kurtarmak gerektiğini vurguladı. Göstericiler, saldırılar nedeniyle her gün insanların öldüğünü ve saldırılar durana dek protestolarına devam edeceklerini açıklayarak, “BM ve güvelik meclisinden Esad’ın saldırılarını durdurun. Esad geçtiğimiz günlerde ele geçirdiği yerleri geri vermeli” ifadelerini kullandılar. Gösteriye katılan Suriyeli çocuklar ise "Hayatı seviyorum, sessizliğinizle bizi öldürmeyin" yazılı pankartları ellerinde taşıdılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu, akademisyenlerle buluştu
    1. İçişleri Bakanı Soylu,..
    2. Valilikten 2019-2020 eğitim öğretim..
    3. CHP'li belediyeler yüzlerce araçlık..
    4. İHA’dan Isparta çıkartması
    5. İlçe müftüsü yedek yerleştirme..
    6. Apartmanda çıkan yangın korkuttu
    7. AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini'den..
    8. Çanakkale'de kafede oturan iki gence..
    9. Trafik kazası 2 yaralı
    10. Sayıştay Daire Başkanlığına Özyer..
    11. AK Parti’li Muş: “CHP’nin HDP’ye..
    12. Lyle Foster: Falcao tam bir canavar!..
    13. İnegöl’de yaz spor okulları sona erdi
    14. Erol Bedir'den Terim ve 19:05 yorumu
    15. "Benim Altındağım" fotoğraf..
    16. Kdz. Ereğli’de Banu Uzun için kök..
    17. "Seçimlerde oy kullanma dışında tüm..
    18. Bartın’daki uyuşturucu operasyonunda 2..
    19. Alparslan Kuytul hakkında karar verildi
    20. "Hiçbir hukuki gerekçe yok"
    21. İsveç Dışişleri Bakanı Wallstorm..
    22. Aranan hırsızlık zanlısı kovalamaca..
    23. Tuğçe Kazaz'ın Canan Kaftancıoğlu..
    24. Castrol Ford Team, Dünya Ralli..
    25. Hazine nakit gerçekleşmeleri
    26. Suç makinesi kadın, odasına yaptığı..
    27. Jandarma Kıdemli Albay Hasan Aksoylu..
    28. Kirli tezgah deşifre oldu! DEAŞ'ı..
    29. Yalova’da FETÖ/PDY operasyonu
    30. Erol Bedir'den Fatih Terim açıklaması:..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim