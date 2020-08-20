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Aktüel İdlib'de ele geçirilen mühimmat imha edildi
Aktüel

İdlib'de ele geçirilen mühimmat imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:04:06 -
İdlib'de ele geçirilen mühimmat imha edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde ele geçirilen çok sayıda mühimmatın imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların İdlib bölgesinde icra ettiği arama-tarama faaliyetinde çok sayıda mühimmat bulunduğu aktarıldı.

Ele geçirilen mühimmat arasında 70 roket, 2 Katyuşa lançeri, anti tank mayını, 8 sandık Oerlikon fişeği, 3 tank mühimmatı, 28 top mermisi, 10 havan mermisi, 165 havan/top tapası, çuval sevk barutu, 42 roket sevk fişeğinin yer aldığı kaydedildi.

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