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İdlib'de cuma namazına 'Esed' engeli

Katil Beşşar Esed, Suriye'nin İdlib kentine saldırılarına devam ediyor!.. Esed ve destekçilerinin bugün düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle, İdlib'de cuma namazı yine iptal edildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:07
İdlib'de cuma namazına 'Esed' engeli

Suriye'nin İdlib kentinde cuma namazı, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle yine iptal edildi.

Esed rejimine ait savaş uçakları, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Maarratinnuman ve Han Şeyhun ilçesi ile İdlib kent merkezine hava saldırıları düzenliyor.

8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı, namaz kılınamadı

Sekiz sivilin yaşamını yitirdiği, 35 sivilin yaralandığı saldırılar neticesinde cuma namazı, Türkiye sınırındaki kamp bölgesi hariç, İdlib kent merkezi ve tüm ilçelerinde iptal edildi.

Yoğun saldırılar, son dönemde İdlib'de cuma namazının sık sık iptal edilmesine yol açıyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki son durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda, 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:07
  1. Beşşar Esed rejimi
  2. Beşşar Esed
  3. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
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