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İdlib’de çocukların bisiklet sevinci

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ve Damla Projesi gönüllülerinin desteğiyle İdlib’deki Türk Kızılay Al-Raddiya yetimhanesinde bulunan 137 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:10:28 -
İdlib’de çocukların bisiklet sevinci

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ve Damla Projesi gönüllülerinin desteğiyle İdlib’deki Türk Kızılay Al-Raddiya yetimhanesinde bulunan 137 çocuğa bisiklet hediye edildi.


3 Haziran Dünya Bisiklet Gününde Ankara’dan yola çıkan AFAD Spor Kulübü Bisiklet Takımı, İdlibli yetimler için pedal çevirdi. Bisiklet Takımı’nın 6 Haziran’da Hatay’a ulaşmasının ardından hazırlıklar başladı. Hazırlıkların ardından, AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ve Damla Projesi gönüllülerinin desteğiyle İdlib’deki Türk Kızılay Al-Raddiya yetimhanesinde bulunan 137 çocuğa bisiklet hediye edildi.

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