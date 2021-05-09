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İdlib'de çatışma çıktı
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Dünya İdlib'de çatışma çıktı
Dünya

İdlib'de çatışma çıktı

İdlib'de Esed rejimi kuvvetlerine yapılan saldırıda en az 10 kişinin öldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 02:00:00 -
İdlib'de çatışma çıktı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, bugünkü basın açıklamasında İdlib’de yaklaşık 20 kişilik bir grubun Suriye ordusunun mevzilerine saldırdığını, saldırganlardan en az 10 kişinin öldürüldüğünü ifade etti.

Tuğamiral Karpov, “İdlib vilayetinde Mellaja yerleşiminin bulunduğu bölgede ‘Heyet Tahrir Şam’ terörist grubuna mensup yaklaşık 20 yabancı militan, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin hükümet güçlerine ait mevzilere saldırı gerçekleştirdi” diye konuştu.

Suriye ordu birliklerinin saldırıyı püskürttükleri bilgisini de veren Karpov, en az 10 militanın öldürüldüğünü, saldırganların geri kalanının El-Ftira yerleşimine doğru geri çekildiklerini ifade etti.

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