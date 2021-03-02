İdlib saldırısı ile ilgili ABD'den sürpriz açıklama!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, geçen yıl İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden 33 Türk askerini anarak, Türkiye'ye dayanışma mesajı gönderdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, geçen yıl İdlib'deki bir hava saldırısında hayatını kaybeden 33 Türk askeri için anma mesajı yayınladı.
Price, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, İdlib'deki masum Suriyeli sivilleri Esed rejiminin ve onun Rus ve İranlı destekçilerinin zulmünden koruyan 33 Türk askeri hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Sözcü, "Onların fedakârlıklarını anmakta ve şereflendirmekte NATO müttefikimiz Türkiye'yi yalnız bırakmıyoruz" dedi.