İdlib, onuncu yılına giren Suriye iç savaşında tarihte görülen en büyük yaşam mücadelesini yaşıyor. Suriye halkı, her geçen gün daha da yürek burkan bir güne uyanıyor. Savaştan kaçan insanların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için sıcak bir yuva, karınlarını doyurabilmek için bir parça ekmek ve ihtiyaçlarını giderebilmek uğruna muhtaç oldukları yaşam alanına kavuşabilmeleri için hazırladığımız yardım paketlerini tırlara yükleyerek İdlib için yola çıkıyoruz.

İdlib’te çocukların en çok ısınmaya ve gıda yardımına ihtiyacı var. Soğuk geçen kış günlerinde üşümeden, karınlarını doyurarak rahatça uyuyabilmeleri için Kardeş Eli Derneği çocukların sesi oluyor. Derneğimiz, yardım bekleyen çocukların gözlerinde ki o mutluluk ışıltısını görebilmek için 1001 tane farklı yardım paketi hazırladı. 1001 tane çocuğa, 1001 adet mont, bot, atkı, bere, eldiven, oyuncak kolisi tırlara yüklendi ve çocuklara mutluluğu ulaştırmak adına yola çıkıyor.

Kardeş Eli Derneği İdlib için hazırladığı, 30 ton kömür ve soba, 2 ton süt, 2 ton temizlik deterjanı, 500 gıda kolisi, 1001 adet yetişkine ve çocuğa tırnak makası, 84.000 adet hijyen pedi, 2000 adet sabun, 3000 adet diş macunu seti, 4500 adet yetişkin giysisi, 500 adet battaniye yardım kolilerini Suriye halkına ulaştırmak için heyecan ve mutluluk ile hazırladı. Hazırlanan yardım kolileri derneğimiz vesilesi ile İdlib’e umut olmaya gidiyor.