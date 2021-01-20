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Aktüel İdlib için harekete geçtiler! Selzedelere Türk Kızılay’dan yardım
Aktüel

İdlib için harekete geçtiler! Selzedelere Türk Kızılay’dan yardım

Türk Kızılay, Suriye’nin İdlib kırsalında meydana gelen sel felaketi nedeniyle düzensiz kamplarda yaşayan selzedelere yardım gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:11:00 -
İdlib için harekete geçtiler! Selzedelere Türk Kızılay’dan yardım

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin İdlib bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar, düzensiz kamplarda su baskınlarına neden oldu. İdlib kırsalında bulunan yaklaşık 50 bin sivilin zor şartlar altında yaşadığı düzensiz kamplar, sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Su baskını nedeniyle kamplardaki çadırlarda yaşam mücadelesi veren selzedelerin yatak, yorgan, giyim gibi malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Selin neden olduğu hasarı yerinde inceleyen Türk Kızılay ekipleri, ilk etapta yağışlardan etkilenen Umut, El Emel, Abu Gansa, El Hücra, Huveyyer ve Gakabi kamplarına ulaştırdığı insani yardım malzemeleriyle selzedelere destek oldu. Barınma alanları için çadırlar kuran ekipler, selzedelere battaniye ve ekmek dağıttı. Türk Kızılay, bölgeye çadır, yatak, battaniye, kömür sobası, kömür, hijyen kolisi, gıda kolisi gibi insani yardım malzemeleri de sevk etti.

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