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Aktüel İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktasına saldıran grup dağıtıldı
Aktüel

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktasına saldıran grup dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:06:56 -
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktasına saldıran grup dağıtıldı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktasına saldırıda bulunan sivil görünümlü grupların dağıtıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı gözlem noktalarına yaklaştı.

Gruptakiler, 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulundu. Alınan tedbirler sonrası gruptakiler dağılırken, gözlem noktalarında herhangi bir hasar veya zayiat oluşmadı.

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