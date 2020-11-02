İzmir 30 Ekim Cuma günü 6,6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Yapılan son açıklamalara göre can kaybı 85’e yükseldi. Yüreklerimiz İzmir’le birlikte yandı. Acı haberlerin yanı sıra saatler sonra adeta toz haline gelen enkazlardan sevindirici haberler geldi. Depremin 58. dakikasında 14 yaşındaki İdil Şirin Emrah Apartmanı’ndan sağ olarak çıkarıldı. Hemen yanındaki kardeşi İpek’ten ise kötü haber geldi. Peki, İdil Şirin’in sağlık durumu nasıl?

İdil Şirin sağlık durumu | İdil Şirin nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İdil Şirin’in sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, “İDİL ŞİRİN. 55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi” dedi.

İdil Şirin nasıl kurtarıldı?

İzmir’de Rıza Bey, Doğanlar ve Emre Apartmanı adeta toz haline gelen enkazlar arasında yer alıyor. Bu enkazlarda çalışanlar hayat boşluklarının dahi oluşmadığını belirtiyor. Emrah Apartmanı’ndan çıkarılan İdil enkazda yalnız değildi. İdil’in yanında kardeşi ipek vardı. Ancak arama kurtarma ekibi İpek’e ulaştığında ne yazık ki küçük çocuğun nabzı atmıyordu.

Enkazda İdil ile iletişimde olan Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) Hülya Çetin Özoğlu o anları anlattı. Özoğlu, “İdil 14 yaşlarında çok güçlü bir kız çocuğu ve bize çok yardımcı oldu. Bacaklarının çok sıkıştığını ve çok ağrıdığını söylüyordu. Onun dışında genel durumu iyi, bilinci açık ve bizimle iletişim kurdu. Tıbbi destekten ziyade psikolojik destek de çok önemli bu süreçte. 'Elimi bırakma abla. Bana su ver abla.' dedi. Sürekli sohbet ettik. Kardeşini bulduğumuzda dizindeydi. İdil'i küçük bir koltuk ve kitaplık korumuş. İdil'i yaklaşık 4 saat gibi bir süreç sonucunda enkaz altından çıkarabildik. İdil'i çıkarma sürecinde bize yardımcı olan bir arkadaşımızın da enkaz alanında çok uzun süre kaldığı için genel durumunda bozulma oldu. Onu da ekibimize teslim ettikten sonra İpek'e ulaştık ancak İpek'in maalesef nabzını alamadım. İdil'e canlı ulaşmak çok güzel bir duyguydu bizim için ama kardeşini kurtaramamak da ekstra üzücü bir durum oldu. İpek'i de kurtarabilseydik sevincimi iki kat yaşayacaktım” dedi.