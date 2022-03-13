İDDMİB’de Başkan adayı Ayşegül Çapan

Çapan, “Sektörün hemen hemen tüm bileşenleriyle istişare ettik. Talepleri ve önerileri topladık. Yılların getirdiği birikimle ülkemiz ihracatında çok önemli bir yer tutan sektörümüzü daha da büyütmek ve güçlendirmek için hazırladığımız projeleri hayata geçireceğimize yürekten inanıyoruz” dedi.

Tahsin Ağabey kuvvet veriyor

Çapan, İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki’nin 2022-2026 dönemi için oluşturulan yönetim kurulunda yer alacak olmasından duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Çapan, “Tahsin Ağabeyimizin yönetime girecek olması bizim için inanılmaz bir güç. Devam eden projelerimizin fikir babası bizimle. Bu projelerimizi başarıya ulaştırmamızda hayati bir öneme sahip” diye konuştu.