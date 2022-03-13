  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İDDMİB’de Başkan adayı Ayşegül Çapan
Ekonomi

İDDMİB’de Başkan adayı Ayşegül Çapan

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde (İDDMİB) Ayşegül Çapan, başkan adayı olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 18:12:00 -
İDDMİB’de Başkan adayı Ayşegül Çapan

Çapan, “Sektörün hemen hemen tüm bileşenleriyle istişare ettik. Talepleri ve önerileri topladık. Yılların getirdiği birikimle ülkemiz ihracatında çok önemli bir yer tutan sektörümüzü daha da büyütmek ve güçlendirmek için hazırladığımız projeleri hayata geçireceğimize yürekten inanıyoruz” dedi.

Tahsin Ağabey kuvvet veriyor

Çapan, İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki’nin 2022-2026 dönemi için oluşturulan yönetim kurulunda yer alacak olmasından duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Çapan, “Tahsin Ağabeyimizin yönetime girecek olması bizim için inanılmaz bir güç. Devam eden projelerimizin fikir babası bizimle. Bu projelerimizi başarıya ulaştırmamızda hayati bir öneme sahip” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay