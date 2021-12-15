‘İddiaya bile girerim’ diyen Fatih Altaylı’dan bomba sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa…

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Millet İttifakı’nın 2023’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylarına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

“Nedeni Kılıçdaroğlu’nun adaylığının gündemde olması”

"Kılıçdaroğlu adı AK Parti’ye yarıyor" başlıklı köşesinde değerlendiren Altaylı, "iktidar kanadının ve destekçilerinin Kılıçdaroğlu’nu adaylığa zorlaması boşuna değil" diye yazdı ve nedenini şu ifadelerle açıkladı:

"EDAM Başkanı Sinan Ülgen’in dün açıkladığı bir araştırma ekonomideki bütün kötü gidişata rağmen AK Parti’nin oylarında 2 puanlık bir artışa işaret ediyor.

Benim gördüğüm bir araştırma değil ama EDAM (Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi) ciddi bir kuruluş, Sinan Ülgen de ciddi bir isim. Bu yüzden araştırmanın bir gerçeği yansıttığı kesin.

Ülkenin içinde bulunduğu duruma rağmen, AK Parti’nin oylarında bir artış var ise, bunun en önemli nedeni Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının gündemde olmasıdır.

Nasıl ki, Muharrem İnce’nin görkemli İstanbul mitingi, Erdoğan’ın oylarında bir iki gün içinde ciddi bir sıçramaya neden olacak bir konsolidasyon etkisi yaptıysa, Kılıçdaroğlu adının öne çıkmaya başlaması da öyle..."

"Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa, Meral Akşener de aday olacaktır"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda "ittifak kabul ederse onur duyarım" sözleriyle ilgili olarak, "Kılıçdaroğlu adı, AK Parti’den uzaklaşan seçmeni yeniden AK Parti’ye doğru itiyor" yorumunu yaptı.

Altaylı, yazısında, "Ülkenin içinde bulunduğu duruma rağmen, AK Parti’nin oylarında bir artış var ise, bunun en önemli nedeni Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının gündemde olmasıdır" düşüncesini dile getirdi.

“Kılıçdaroğlu ile gidilecek bir seçimden Cumhur İttifakı’nın adayı kazanır”

Altaylı, yazısında şunları kaydetti:

"Millet İttifakı ne karar alır bilmiyorum. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına İyi Parti’nin onay vermesinin mümkün olmadığını, siyaseti bir satır bile okuyabilen herkesin Kemal Kılıçdaroğlu ile gidilecek bir seçimden Cumhur İttifakı’nın adayının kazanacağı sonucunu çıkaracağını biliyorum.

Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa, Meral Akşener de aday olacaktır. Ve böyle bir durumda ikinci tura kesinlikle Meral Akşener çıkar. Bunun için iddiaya bile girebilirim. Ama bence Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini ağzına bile almadan ekonomik duruma ve ülke sorunlarına odaklanmalı. Çünkü hep söylediğim gibi, bu saatten sonra AK Parti iktidarının uzaması AK Parti’ye değil, CHP’nin yapması muhtemel hatalara bağlı."