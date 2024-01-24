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Siyaset İddialara cevap verdiler! Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul adayı açıklaması
Siyaset

İddialara cevap verdiler! Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul adayı açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-01-24 15:39:00 - 2024-01-24 15:45:03
İddialara cevap verdiler! Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul adayı açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nden İstanbul'da aday çıkartmayıp AK Parti adayı Murat Kurum'u destekleyecekleri iddiasına ilişkin açıklama geldi.

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'dan aday çıkarmayacaklarına iddiasına ilişkin konuştu.

Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, iddialara şu ifadelerle cevap verildi:

“Bugün bir kısım medyada yer alan AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için yapmış olduğu ittifak talebini kabul ettiğimiz yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yeniden Refah Partimiz, AK Parti'nin ittifak talebine ilişkin değerlendirmelerini sürdürmektedir.

Partimiz içindeki istişare ve değerlendirmeler sonrası alınacak kararı Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan kamuoyu ile paylaşacaktır. Bu hususta genel başkanımızın yapacağı açıklama dışındaki açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz”

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