İddia: Yabancı uyruklu şahıstan rüşvet alan polis kameraya yakalandı!

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İçişleri Bakanlığı'nın yasa dışı yollarla ülkemize giren göçmenlerle mücadelesi sürerken sosyal medyada şoke eden bir görüntü paylaşıldı.

Zeytinburnu ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde uygulama yapan polis, kaçak göçmenlerin olduğu bir aracı durdurdu.

İddiaya göre polis göçmenin kaçak olmasına karşın geçişine aldığı rüşvetle izin verdi. Araçtaki diğer kişiler tarafından kayıt altına alınan polis memuru, elini uzatıp kaçak göçmenden bir şey aldıktan sonra, "Göç İdaresi'ne git. Ben şimdi seni bırakıyorum ama diğer arkadaşlar alır." dedi.