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Dünya İddia edildi! Kumar borcu nedeniyle kumar şirketleri anlaştı: Piyasa söylentileriyle çalkalandı... Beter olun
Dünya

İddia edildi! Kumar borcu nedeniyle kumar şirketleri anlaştı: Piyasa söylentileriyle çalkalandı... Beter olun

Yeniakit Publisher
2024-09-17 23:06:00 - 2024-09-18 02:15:25
İddia edildi! Kumar borcu nedeniyle kumar şirketleri anlaştı: Piyasa söylentileriyle çalkalandı... Beter olun

İngiliz Playtech İtalyan birimini 2,3 milyar avro (yaklaşık 87 milyar 214 milyon) karşılığında borçları ödemek içi anlaştı söylentileri piyasada bomba etkisi yaptı! Beter olsunlar... İngilizler sonuç itibariyle dünyanın en büyük kumar şirketi Flutter’a sattı.

İngiliz Playtech İtalyan birimini 2,3 milyar avro (yaklaşık 87 milyar 214 milyon) karşılığında dünyanın en büyük kumar şirketi Flutter’a sattı.

CNBC-e‘nin Reuters’tan aktardığına göre Britanya’nın kumar ve oyun yazılımları geliştiren şirketi Playtech, İtalyan birimi Snaitech’i borçları dahil olmak üzere 2,3 milyar avro karşılığında

Flutter Entertainment’a satma konusunda anlaştı.

Şirketlerin ortak açıklamasına göre anlaşma 2025’in ikinci çeyreğinde tamamlanacak.

FanDuel ve Paddy Power’ın da sahibi Flutter, söz konusu anlaşmanın hisse başına kazançlarına hemen katkıda bulunacağını açıkladı.

Anlaşmayla İtalya’nın en büyük bahis ve oyun şirketlerinden biri el değiştirecek.

Playtech’se işletmeden işletmeye yazılım sağlayıcısı olarak faaliyetlerine devam edecek.

Playtech ve Flutter ağustostan bu yana Snaitech’in satışıyla ilgili görüşüyorlardı.

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