İDDEF’ten Arnavutluk’ta 140 Çocuğa Sünnet Merasimi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Türkiye ile derin tarihi ve kültürel bağlara sahip Arnavutluk’ta anlamlı bir organizasyona daha imza attı. Arnavutluk’un Elbasan şehrinde düzenlenen program kapsamında 140 çocuk sünnet ettirilerek, ülkede unutulmaya yüz tutmuş bir Sünnet-i Seniyye yeniden ihya edildi.

Yeryüzü Doktorları Derneği’nin gönüllü sağlık ekibinin destek verdiği sünnet merasimi, steril bir ortamda ve lokal anestezi altında gerçekleştirildi. Çocukların heyecan dolu bekleyişi, aileleriyle birlikte neşeli bir şölene dönüştü.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Unutulan bir Sünnet-i Seniyye’nin ihyası için Arnavutluk’taydık. Gönül coğrafyamızın kadim parçası Arnavutluk’ta Elbasan şehrinde Yeryüzü Doktorları Derneği’nin gönüllü sağlık ekibinin de desteğiyle sünnet merasimlerimizi tamamladık ve sünnet yaptıramayan ailelerimizin yanında olduk. 140 çocuğumuzun sünnetini yaparken, onların endişeli bekleyişlerini de şölene çevirdik” ifadeleri yer aldı.

Hayırseverlerin desteğiyle bu yıl 5. kez düzenlenen sünnet organizasyonu, İDDEF tarafından geleneksel hale getiriliyor. Her yıl Afrika ve Balkan ülkelerinde gerçekleştirilen bu anlamlı proje ile çocuklar hem sağlıklı bir şekilde sünnet ediliyor hem de dinimizin önemli bir sünneti yaşatılıyor.

Hayırseverler, www.iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına “Sünnet Merasimi Projesi” açıklaması yazarak FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilciliklerden ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabildiği gibi, cerrahi müdahale, hediye kıyafet ve yemek ikramı ile birlikte 1000 TL olan bir sünnet bedelini karşılayabilir.