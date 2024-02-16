İDDEF’in Gazze’ye Yardımları Aralıksız Devam Ediyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 7 Ekim 2023 tarihinden bu güne sivil yerleşim yerlerini havadan ve karadan bombalayan işgalci güç İsrail’in saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli ailelerin yemek, ilaç, yakıt, battaniye ve kumanya ihtiyacının karşılanması için Gazze İçin Harekete Geç ve Gazze Ol sloganlarıyla 4 aydır yoğun bir şekilde acil yardım çalışması gerçekleştiriyor. Hayırseverlerin desteğiyle Gazze’de görevini yerine getirmeye çalışan İDDEF, insanlık ve savaş suçu işleyen İsrail’in soykırım yaptığı bölgede Filistinlilerin yaralarını sarıyor. Yakıt, ilaç, gıda ve battaniye dağıtan, bölgedeki arıtma tesisi ile temiz su sağlayan İDDEF, sebze, meyve, büyükbaş hayvan kesimleriyle et ve günlük 9 bin kişilik sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Mısır’daki deposundan Filistin’e sevk ettiği yardım tırları ile son olarak gıda kumanyası, un, battaniye, kışlık kıyafet, sebze ve meyve ulaştıran İDDEF’in sevkiyat lojistiğini sağlayan İDDEF Genel Başkan Yardımcısı Sinan Aktaş ile İDDEF Acil Yardım Koordinatörü Bilal Turan, Gazze’deki son durum ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gazze Şeridi’nde bombalı saldırı ile birlikte insanların açlık ve hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen İDDEF Genel Başkan Yardımcısı Sinan Aktaş, “İşgalin ilk gününden bu yana hayırseverlerimizin desteğiyle yardımlarımız devam ediyor. Mısır’daki depomuzdan gıda, acil ihtiyaçlar, temel besin ürünleri, kıyafet, ilaç ve diğer tıbbi malzemeleri Refah sınır kapısına sevk ediyoruz. 2011 yılından bu yana Gazze’de olan İDDEF’imizin şu anda Gazze, Han Yunus, Deyr el-Balah, Cibaliye ve Refah bölgelerinde çalışma gerçekleştiren ekipleri bulunuyor. Gazze içerisindeki ekiplerimiz de yardım tırlarımızı teslim alarak acil ihtiyaç bölgelerine ulaştırıyor. Kumanyalarımızın içeriğini kardeşlerimizin hemen yemek yapabileceği gibi ürünlerle hazırlıyoruz. Siyonist İsrail’in yapmış olduğu tüm dezenformasyona rağmen yardımlarını yoğun şekilde devam ettiren halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Yaklaştığımız Ramazan ayı için de Gazze özelinde yoğun bir hazırlık çalışmamız var” dedi.

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İsrail'in Refah şehrini havadan bombaladığını, kara saldırısı başlatması halinde ise sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağını belirten İDDEF Acil Yardım Koordinatörü Bilal Turan, “İsrail, Gazze’nin kuzeyini bombaladıktan sonra oradaki insanlar Refah şehrine göç etmek zorunda kaldı. Şu anda Refah yaklaşık 1 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Hastanelere sığınan veya çadırlarda yaşayan Filistinli kardeşlerimiz kış şartlarıyla da mücadele ediyor. Gıda ve tıbbi malzeme yardımlarımızın yanında battaniye, şilte, yastık ve kışlık kıyafet gibi yardımlarımızı Gazze’ye sevk ettik. Ankara’da da 10.000 adet çadır hazırlığımız sürüyor. 1.000 adet çadırımız ise Gazze limanında şehre ulaşmayı bekliyor. Özellikle ekmek ve su ihtiyacı büyüyor. Un yüklü tırlarımızın sayısını artırarak bölgeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Amacımız Ramazan öncesi yardımların Gazze’ye ulaşmasıdır ki kardeşlerimize bir umut olsun. Gazze’yi gündemimizden düşürmeyelim. Yardımlar Gazze’ye ulaşmıyor ifadesi kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Yardımlar sınırlı da olsa mağdur ve mazlum kardeşlerimize ulaşıyor. Tüm hayırseverlerimize hassasiyetleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Hayırseverler, ayrıca Gazze’deki mağdur ailelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabildiği gibi GAZZE yazıp 7230'a SMS göndererek 20 TL bağış yapabiliyor.