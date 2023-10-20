İDDEF, Saldırı Altındaki Gazze’nin Yaralarını Sarıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı hava saldırılarından etkilenen Filistinliler için ilk günden bu yana ‘Gazze İçin Harekete Geç’ sloganıyla başlattığı acil yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İDDEF, çalışmalar kapsamında Gazze’deki ekipleri ve üç ambulansıyla sağlık hizmeti vererek yaraları sarmaya gayret ederken, su, ekmek, battaniye ve sıcak yemek yardımlarıyla okullara ve hastanelere sığınan çocuk, kadın ve sivillere hayat olmaya gayret ediyor.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “İDDEF olarak, işgalci İsrail'in günlerdir canlı cansız her şeyi hedef alarak gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi ise yaralandı. Güvenli bölge düşüncesiyle okul ve hastanelere sığınan sivilleri de bombardıman altında bırakan terör devleti İsrail adeta soykırım yapıyor. İnsanlık ve savaş suçunu işleyen İsrail’in vahşet yaptığı bölgede Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sahadaki ekiplerimiz ve ambulanslarımız sarmaya çalışırken, hayırseverlerimizin desteğiyle yakıt, ilaç, gıda ve battaniye dağıtıyoruz. Fırınlarımız günlük olarak ekmek pişirirken, sıcak yemek ile birlikte günlük 50.000 adet ekmek ikramında bulunuyoruz. Gazze’de bulunan su arıtma tesisimizde ise günde 250.000 litre su arıtarak günde 15.000 kişiye temiz su sağlıyoruz. İleride daha zor ve acı günlerin yaşanmaması için mutlaka insani yardım koridorunun açılması gerektiğini ifade ediyoruz” denildi.

Hayırseverler, Gazze’deki mağdur ailelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor. Hayırseverler ayrıca GAZZE yazıp 7230'a SMS göndererek 20 TL bağış yapabiliyor.

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