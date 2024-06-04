İDDEF, Kurban'da da Gazze'nin Yanında Olacak

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 7 Ekim 2023 tarihinden bu güne sivil yerleşim yerlerini havadan ve karadan bombalayan işgalci güç İsrail’in saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli ailelerin yemek, ilaç, yakıt, battaniye ve kumanya ihtiyacının karşılanması için yoğun bir şekilde acil yardım çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı’nda da hayırseverlerin Gazze için bağışladığı vacip kurban emanetlerini ulaştırmak için organizasyon sağlayan İDDEF, Gazze büyükbaş hisse bedelini 8.000 TL olarak belirleyerek etleri konserve olarak ulaştıracak.

İDDEF’ten Gazze kurban organizasyonu hakkında yapılan açıklamada, “Bu sene 47 ülke 309 bölgede kurban organizasyonu yaparken başta Gazze olmak üzere Yemen ve Suriye gibi kriz bölgelerinde de kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Tarihinin en zor günlerini geçiren ve saldırılarla yerinden edilen kardeşlerimize kurban bayramında ‘Gazze’ye Kurban Ol’ diyerek ulaşacağız. Belirlenen ilgili ülkelerde İslami usul ve kaidelere uygun olarak hijyenik koşullarda kesilecek büyükbaş kurbanlık hayvanların soğuk hava depolarında lojistiği sağlandıktan sonra etleri paylar halinde konservelere dönüştürülerek, hem ulaştırma imkanı hem de uzun süre dayanmasıyla Gazze’deki kardeşlerimizin güven ve sağlıkla et yemelerini sağlayacak. İDDEF olarak, konserve etleri Mısır’ın başkenti Kahire’de kurduğumuz Acil Yardım Lojistik Merkezi’nden tırlarla Gazze’ye sevk edeceğiz” denildi.

Gazze kurban bağışları "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online, hesap numaralarına EFT/Fast/Havale yoluyla, İDDEF genel merkezi veya il ve ilçelerdeki temsilcilikler ziyaret edilerek ya da 0212 621 0065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor.

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