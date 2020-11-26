İDDEF dünyanın dört bir yanına cami, mescit, medrese inşa ediyor

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), zorlu coğrafyalarda yaşayan Müslümanlar ve eğitime ulaşamayan gençlere yönelik projelerini hayırseverlerin desteğiyle hayata geçiriyor.



İDDEF'ten yapılan açıklamada, İslami eğitim ve insani yardım çalışmaları çerçevesinde yurt dışındaki hizmetlerini aralıksız sürdüren federasyonun, bu kapsamda 33 ülkede 61 medresesi bulunduğu, cami ve mescit inşa ettiği, son 3 yılda Afrika ve Asya bölgesinde 49 kalıcı eserin inşasını tamamladığı, Suriye'nin İdlib kırsalında 598 adet briket ev yaptığı aktarıldı.

İDDEF'in 2018'de 21, 2019'da 13, 2020'de ise 15 medrese, mescit, cami ve külliye inşa ederek hem ücretsiz eğitim imkanı sunduğu hem de Müslümanlar arasındaki kardeşliği pekiştirdiği ifade edilen açıklamada, ayrıca federasyonun Türkiye ile mescit, cami ve külliye inşa ettiği ülkeler arasındaki dostluk bağlarını da güçlendirdiği vurgulandı.

- "İhtiyaç sahibi genç nesle ücretsiz İslami eğitim olanağı sunuyoruz"

Zorlu coğrafyalarda yaşayan Müslümanların ekonomik, sosyal ve siyasi nedenlerle eğitime ulaşmakta sıkıntı yaşadığı, İslam toplumunun ise tarihin en büyük eğitim kriziyle mücadele ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İDDEF olarak, Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlar'a yaşam koşullarının en ağır ve okuma oranlarının düşük olduğu, ulaşılması en zor coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi genç nesle ücretsiz İslami eğitim olanağı sunuyoruz. Sürdürülebilirlik ve kalıcılık ilkeleri kapsamında öğrencilerimizin temiz, rahat ve güvenli bir ortamda hafızlık ve İslami ilimleri okuması için hayırseverlerin bağışlarıyla medrese, bölge halkı için de mescit inşa ediyoruz. Cami, mescit, medrese, imam ve müezzin odaları, su kuyusu, çeşme, sosyal oyun alanı ve peyzaj çalışmalarıyla eğitim yerleşkesi olarak külliye yapıyoruz. Ayrıca, tadilat projemiz kapsamında da bazı kırsal yerleşim yerlerinde hasarlı durumda olan fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle yenilenemeyen mescitleri onararak yeniden ibadete uygun hale getiriyoruz."

Açıklamada, kalıcı eser bırakmak amacıyla inşa edilen projelere destek vermek isteyen yardımseverlerin, İDDEF'in çağrı merkezini arayarak detaylı bilgiye ulaşabileceği aktarıldı.