  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İDDEF, bir çok ülkede Peygamberi dualarla andı
Aktüel

İDDEF, bir çok ülkede Peygamberi dualarla andı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla dünyanın birçok ülkesinde çeşitli programlar düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:36:00 -
İDDEF, bir çok ülkede Peygamberi dualarla andı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den hocaların da katıldığı programlarda, Bangladeş’ten Gine’ye, Kırgızistan’dan Tanzanya’ya kadar birçok ülkede dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu.

Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrifleri münasebetiyle yurt dışındaki İDDEF medreselerindeki on binlerce talebe ve Müslüman bir sofrada buluştu. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla düzenlenen programlar, hayırseverlerin destekleriyle verilen iftar ile başladı. Hayırseverlerin gönül misafiri olduğu bu sofralarda talebeler ve ihtiyaç sahipleri de yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin perde arkası! Skandalı öğrenen Erdoğan yurda döndü
Gündem

Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin perde arkası! Skandalı öğrenen Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi nedeniyle gittiği Roma'dan sonra başka bir program için İskoçya'nın Glasgow kentine gidecekt..
Türkiye ve BAE arasında kritik anlaşma! Anlaşmaya bir ülke daha dahil oldu
Dünya

Türkiye ve BAE arasında kritik anlaşma! Anlaşmaya bir ülke daha dahil oldu

Konteyner krizi ve deniz taşımacılığında son dönemde maliyetler bir hayli arttı. Bunun önüne geçmek isteyen Türkiye, BAE ve Pakistan arasınd..
Doğal gazda kasım tarifesi
Ekonomi

Doğal gazda kasım tarifesi

Sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife yüzde 49 artışla 3 bin 482 lira olurken, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay