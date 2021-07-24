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Ekonomi İDBÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İDBÜ öğretim üyesi alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 13:41:00 -
İDBÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26.  maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Profesör Kadrosuna Atanma koşullarını düzenleyen 12.,13.,14. ve 15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacak.

Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1.  Noter  veya  resmi  kurumlarca  onaylanmış  lisans,  yüksek  lisans,  doktora,  doçentlik belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,

3.  Özgeçmiş,  ulusal  ve  uluslararası  akademik  dergi  ve/veya  kitaplarda  yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün  içerisinde  Bilkent  Üniversitesi  Mühendislik  Fakültesi  Dekanlığına  şahsen  ya  da  iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

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