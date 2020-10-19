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Aktüel İdare Mahkemesinden kanser hastası lehine karar
Aktüel

İdare Mahkemesinden kanser hastası lehine karar

S.A. adlı kanser hastası, kendisine reçete edilen ve bedeli 15 bin liranın üzerinde olan ilacın SGK tarafından karşılanmaması üzerine avukatı aracılığıyla Ankara 3. İdare Mahkemesinde dava açtı - Ankara 3. İdare Mahkemesi, kanser hastası davacı bakımından telafisi güç zararlar oluşabileceği gerekçesiyle ilacın ödenmemesine ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:32:40 -
İdare Mahkemesinden kanser hastası lehine karar

ANKARA (AA) - BARIŞ KILIÇ - Ankara 3. İdare Mahkemesi, bir kanser hastasının, "bedeli ödenecek ilaçlar listesinde" yer almayan ilacının SGK tarafından karşılanmamasının yürütmesini durdurdu. Kararda, iptali istenen uygulamanın sürmesi halinde, hasta bakımından telafisi güç veya imkansız zararlar oluşabileceği belirtildi.

Dava dosyasına göre Ankara'da ikamet eden 67 yaşındaki S.A. adlı kanser hastasına, doktorları tarafından Tecentriq adlı ilaç reçete edildi. Eczaneye giden S.A'ya, SGK'nin "bedeli ödenecek ilaçlar listesinde" bulunmadığı gerekçesiyle ilacı kendisinin karşılaması gerektiği söylendi.

Bunun üzerine S.A, avukatı Can Tatar aracılığıyla ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanması için kuruma Ankara 3. İdare Mahkemesinde dava açtı.

Dava dilekçesinde, bahse konu ilacın akciğer kanseri tedavisinde önemli yer tuttuğu vurgulandı. Emekli olan davacının bu ilacı düzenli olarak kullanmasının mümkün olmadığı ifade edilen dilekçede, "Yaşam hakkının kutsallığı, hastanın maddi durumu ve sosyal devlet ilkesi göz önünde bulundurulduğunda, SGK'nin uygulaması, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve Anayasa'ya aykırılık teşkil etmektedir." denildi.

Dilekçede, söz konusu ilacın bedelinin ödenmesi talep edilirken, S.A'nın ilacı temin edemediği halde tedavisinin ve yaşamının tehlikeye gireceği ifade edilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmesi de istendi.

Mahkeme, SGK'nin cevabını beklemeden, davacının yürütmeyi durdurma talebini kabul etti. Kararda, iptali istenen uygulamanın sürmesi halinde, S.A. bakımından telafisi güç veya imkansız zararlar oluşabileceği belirtildi.

Bu sebeple davalı idarenin savunması alınıncaya veya savunma süresi geçtikten sonra yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin geçici olarak durdurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Avukat Can Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmadığı sürece veya bu kararla uyumlu yeni bir karar tesis edilip karar kesinleşinceye kadar dava konusu ilacın bedelinin kamu tarafından karşılanacağını bildirdi.

Tatar, kararın ardından SGK'nin ilaç bedelini kendilerine ödediğini belirterek, "Bu haliyle çok önemli etki ve sonuçları olan bir karar olduğu kanaatindeyiz. Yaşam hakkını korumak için gerekli tedbirlerin alınması adına son derece faydalı ve doğru bir karar." diye konuştu.


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