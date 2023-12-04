İdam edin bunları! Tekirdağ'da paketlendiler

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Kapaklı ilçesinde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik olarak 9 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 gram eroin, 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 52 adet renkli reçeteye tâbi sentetik hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet tabanca fişeği, 2 adet bıçak, ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, KY., İ.K., U.A., B.A., Y.B., B.A., B.B., F.A. ve M.Y. isimli 9 şüpheli yakalandı.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.