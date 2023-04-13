  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden iyice bunadı! Başbakana öyle bir şey yaptı ki... Dünyanın konuştuğu komedi

O gelişme, Ayşenur Arslan'ın kimyasını bozdu! Ne o, zoruna mı gitti

'Paranızın yüzde 10'unu altına yatırın' diyen dünyaca ünlü yatırımcı Türkiye kararını ilan etti

Fransa'da bir skandal daha! Üst düzey PKK'lılar mecliste böyle ağırlandı!

Kandil'in Kılıçdaroğlu aşkı! AK Parti-MHP ittifakı Kandil için bir tehlikedir

Hudutlarda sıcak gelişme! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sektörün en önemli ismi akaryakıt fiyatlarıyla şok eden gelişmeyi paylaştı! Bu haber araç sahiplerini yıkacak

Evlenmek isteyenlere 150 bin lira faizsiz uzun vadeli kredi Artık bekarlığa mazeret yok

İYİ Parti'de şok iddia! İl Başkanı 'maalesef' deyip açıkladı! Yer yerinden oynayacak

Asgari ücrete ek zam kesinleşti! En düşük ücret bakın ne olacak
Gündem İdam edin bunları! Muz kolisinden çıkana bakın
Gündem

İdam edin bunları! Muz kolisinden çıkana bakın

Yeniakit Publisher
2023-04-13 15:47:00 -
İdam edin bunları! Muz kolisinden çıkana bakın

Ağrı’da İran plakalı bir otobüste yapılan aramada 5 kilo 948 gram skunk ele geçirildi. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Ağrı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin Eleşkirt yolu üzerinde bulunan narkotik uygulama noktasında durdurdukları İran plakalı bir otobüste yaptıkları arama sonucunda, muz kolisi içerisine saklanmış şekilde 5 kilo 948 gram skunk ele geçirildi.

Konuyla ilgili otobüs sürücüsü, muavin ve 2 İranlı şahıs gözaltına alındı.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

İdam edilsin! Bugün hakim karşısına çıktı
İdam edilsin! Bugün hakim karşısına çıktı

Gündem

İdam edilsin! Bugün hakim karşısına çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'den evlere şenlik anket! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarına bakın
CHP'den evlere şenlik anket! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarına bakın

Gündem

CHP'den evlere şenlik anket! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarına bakın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23