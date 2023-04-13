İdam edin bunları! Muz kolisinden çıkana bakın
Ağrı’da İran plakalı bir otobüste yapılan aramada 5 kilo 948 gram skunk ele geçirildi. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.
Ağrı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin Eleşkirt yolu üzerinde bulunan narkotik uygulama noktasında durdurdukları İran plakalı bir otobüste yaptıkları arama sonucunda, muz kolisi içerisine saklanmış şekilde 5 kilo 948 gram skunk ele geçirildi.
Konuyla ilgili otobüs sürücüsü, muavin ve 2 İranlı şahıs gözaltına alındı.
Vatandaş idam istiyor
Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.