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Gündem İdam edin bunları! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 39 şüpheli gözaltına alındı
Gündem

İdam edin bunları! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 39 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-08-28 15:56:00 -
İdam edin bunları! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 39 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şehidimiz Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı. İstanbul Kağıthane'de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu. Kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.' dedi. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyonda 39 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Kağıthane'de zehir tacirlerine yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Hakan Telli'nin "kanının yerde kalmadığını" belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri koordinesinde, Telli'yi şehit eden suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Belirlenen 97 adrese yönelik operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin. Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini adalete teslim edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

VATANDAŞ İDAM İSTİYOR
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Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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