İdam edin bunları! DEAŞ operasyonunda yakalandılar
Gündem

İdam edin bunları! DEAŞ operasyonunda yakalandılar

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İdam edin bunları! DEAŞ operasyonunda yakalandılar

Aydın’da eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı. Vatandaşlar, teröristlerin, mafyanın ve şehir eşkıyalarının idamını istedi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre örgüt ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Efeler, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

