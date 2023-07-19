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Gündem İdam edin bunları! Bu nasıl bir vicdansızlık böyle
Gündem

İdam edin bunları! Bu nasıl bir vicdansızlık böyle

Yeniakit Publisher
2023-07-19 13:05:00 -
İdam edin bunları! Bu nasıl bir vicdansızlık böyle

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Camii’nin etrafındaki mezarlıkta ölmüş ya da çeşitli yerleri yakılmış kedilerle ilgili açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Camii’nin etrafındaki mezarlıkta ölmüş ya da çeşitli yerleri yakılmış kedilerle ilgili açıklamada bulundu.

Valilik, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından, kedilere yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M. K. K.adlı saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, “Olay yerinde ve çevresinde bahse konu suçu işlediği düşünülen başkaca şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.

Açıklama şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"18 Temmuz 2023 tarihinde sosyal medya mecralarında “Eyüpsultan Camii’nin etrafındaki mezarlıkta kediler yakıcı bir madde ile yakılıyor” şeklinde yayınlanan görüntüler üzerine Eyüpsultan Asayiş büro ekiplerimiz Piyer Loti mezarlığı bölgesinde inceleme başlatmıştır. Yapılan inceleme sonucunda mezarlık içerisinde ölmüş ya da çeşitli yerlerinden yaralanmış çok sayıda kediye rastlanmıştır. Güvenlik kamerası olmayan bölgede yapılan soruşturma sonucunda kedilere, yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M. K. K. gözaltına alınarak Eyüpsultan Polis Merkezi Amirligi’ne teslim edilmiştir. Olay yerinde ve çevresinde bahse konu suçu işlediği düşünülen başkaca şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

 

 

 

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