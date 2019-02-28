İdam edilen Vahdan’ın kızına mektubu ağlattı

Mısır’da geçen hafta idam edilen 9 gençten biri olan Ahmed Taha Vahdan’ın (30) küçük kızı Leyla’nın mahkeme salonundaki fotoğrafları sosyal medyaya damgasını vurdu. Ahmed Taha’nın kızı Leyla için kaleme aldığı mektup ve eşi ile kızının duruşmalar sırasındaki fotoğrafları sosyal medya kullanıcıları tarafından “Leyla size her gece lanet edecek” etiketiyle binlerce kez paylaşılarak Sisi yönetimine tepki gösterildi.

İki yıl süren zindan ve işkenceler sonrası idamından önce Ahmed Taha, küçük kızı Leyla’ya şu satırları yazdı: “Babasının sevgilisi, biricik kızım... Şunu iyi bil ki baban hiçbir suç işlemedi. Benim derdim seni korumak ve sana seni koruyacak bir vatan bırakmaktı, büyük bir hapishane değil. Sana son kez sarılamadığım ve öpemediğim için beni affet. Seni veda ve ayrılıkların olmadığı cennetin kapısında bekleyeceğim. Kıymetlim benim, seni seviyorum.”