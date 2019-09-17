İdam çıkacak mı? Yargı reformu paketinde idam var mı?

İdam çıkacak mı? Kamuoyunda özellikle de kadına şiddet, çocuk istismarı sonrası gündeme idam cezası tartışmaları Türkiye’nin bir numaralı gündemi oluyor. Her defasında Cumhurbaşkanı Erdoğan idamın Meclis’ten çıkması durumunda idam yasasını onaylayacağını açıklıyor. Meclis yeni yasama yılanda açılmasıyla birlikte ceza indirimi af yasasının da içinde bulunduğu yargı reformu paketi Meclis’in gündemine gelecek. Peki yargı reformu paketinde idam cezası var mı? İdam çıkacak mı? AK Parti’den idam cezasına ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Katıldığı bir televizyon programında idam konusuna ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "1 Ekim’de Meclis açıldıktan sonra ilk işimiz yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz, netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız. 2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefet sunmayı planlıyoruz. Yargı paketinin içinde ‘idam’ cezası yok." dedi.