ID.4’e Dünyada Yılın Otomobili Ödülü

Otomotiv dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan ve 24 ülkeden 90’ı aşkın otomotiv gazetecisi tarafından belirlenen World Car Awards’ın 17’incisinde, zirvede ID.4 yer aldı. World Car Awards’ta daha önce de başarılar elde eden Volkswagen, 2009 ve 2013 yıllarında Golf; 2010 yılında Polo ve 2011 yılında UP! modelleriyle bu unvanı kazanmıştı.

Euroncap'ten 5 yıldız

ID.4, bağımsız güvenlik kuruluşu Euro NCAP güvenlik testlerinde etkileyici bir performans sergiledi. ID.4, yetişkin, çocuk, yaya koruma ve gelişmiş güvenlik yardım sistemleri kategorilerinden yüksek dereceler alarak Euro NCAP tarafından 5 yıldızla ödüllendirildi.